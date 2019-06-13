الأردن: لم نعلن موقفنا من ورشة البحرين وسيعلن ”بوضوح وثقة“

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم الخميس، إن بلاده لم تعلن موقفها من ورشة البحرين المزمعة أواخر الشهر الجاري، وستعلنه ”بوضوح وثقة“.

وأضاف الصفدي في تصريحات لتلفزيون ”المملكة“ الحكومي، أن ”قرار الأردن بشأن ورشة البحرين سيعلن بوضوح وثقة، استنادًا على مواقفه الثابتة والراسخة المعروفة للجميع“.

وتابع بقوله: ”لم نعلن موقفنا رسميًا إزاء ورشة البحرين؛ لأننا نمارس حقنا في أن نقيّم وفي أن نشاور وأن نتشاور مع أشقائنا وأصدقائنا، وعندما نتخذ القرار سنعلنه بوضوح“.

وشدد الوزير على أن ”السياسة الخارجية الأردنية تستند إلى ثوابت ومواقف واضحة“.

وبيّن أن ثوابت الأردن المتعلقة بالقضية الفلسطينية أكدها الملك عبد الله الثاني ”بشكل لا يقبل أي تفسير“.

وأكد الوزير في ذات السياق أنه ”لا حل للقضية الفلسطينية إلا عبر انتهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، موضحًا أن ”هذا هو الموقف الذي يدعمه العالم كافة“.

وعن ورشة البحرين، قال الصفدي: ”إذا شاركنا فإننا نشارك لنؤكد مواقفنا لنقول بوضوح وثقة وهذا الموقف يعرفه الجميع، وإذا شاركنا فهو جزء من الاشتباك الإيجابي الذي يقوده الأردن دائمًا من أجل التأكيد على ثوابته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية“.

وأضاف: ”إذا لم نشارك نكون قد اتخذنا قرارنا بناء على تقييمنا، ستكون هناك مبررات لعدم مشاركتنا، وبالنهاية هي ورشة عمل، وإذا قررنا أن نذهب لنسمع إذا كان الطرح منسجمًا مع مواقفنا، فسنتعامل معه، وإذا كان غير منسجم، سنقول لا“.

وزاد: ”نحن من يقرر موعد إعلان قرارنا، وتوقيت الإعلان أيضًا هو جزء من إدارة الملف“.