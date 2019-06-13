الجيش الإيراني: انفجارات الناقلتين قد تكون بسبب حريق على سطحهما

قال الجيش الإيراني، إن الانفجارات التي تعرضت لها ناقلتا نفط في خليج عُمان، الخميس، قد تكون بسبب اندلاع حريق على سطحهما.

وقال بيان أصدرته البحرية الإيرانية، إنه تم دراسة الحادث بشكل مفصل، وأظهرت النتائج الأولية أن الانفجارات حدثت بسبب حريق اندلع على سطح الناقلتين، خلال إبحارهما، وأشار البيان، أنه من المعتقد أن الناقلتين تحملان الغاز المسال.

وأضاف أن إيران أرسلت فرق إنقاذ بحرية وجوية لموقع الناقلتين، وتسلمت فرق الإنقاذ الإيرانية، طاقم الناقلتين الذين أنقذتهم سفينة أجنبية (لم يحدد جنسيتهما)، ونقلوا إلى ميناء جاسك الإيراني، وجارٍ معرفة جنسياتهم.

وتعرضت الناقلتان، في وقت سابق صباح الخميس، لانفجارات خلال إبحارهما في خليج عُمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا ونقلهم إلى ميناء جاسك الإيراني.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الياباني ”هيروشيغي سيكو“، أن ناقلة يابانية على الأقل تعرضت لهجوم حول مضيق هرمز.

يأتي الحادث، في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إنهاء زيارة إلى طهران استمرت يومين، جاءت في إطار جهود الوساطة الرامية لتخفيف التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.