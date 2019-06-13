إسرائيل تمنع إدخال الأموال القطرية إلى غزة بسبب البالونات الحارقة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، أن إسرائيل قررت منع إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

ووفقًا لموقع ”مفزاك لايف“ العبري، فإن إسرائيل أبلغت السفير القطري محمد العمادي، الأربعاء، بعدم الحضور إلى قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة، وإيقاف إدخال الأموال القطرية إلى القطاع.

وأكد الموقع أن ”الأموال القطرية لن تدخل القطاع حتى يتم وقف كافة البالونات الحارقة والتظاهرات على الحدود الشرقية لغزة“.

وكانت مصادر فلسطينية، قالت إنه من المقرر أن يزور محمد العمادي قطاع غزة حاملًا الأموال القطرية، خلال الأسبوع المقبل، قبل أن تقرر إسرائيل عدم السماح له بذلك.

وأكدت الفصائل الفلسطينية نيتها ”تجديد الأدوات الخشنة والتي تتمثل في إطلاق البالونات الحارقة وإشعال الإطارات وفعاليات الإرباك الليلي، إذا استمر الاحتلال في المماطلة والتنصل في تنفيذ تفاهمات التهدئة التي أشرفت عليها مصر والأمم المتحدة“.