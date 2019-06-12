صاروخ فلسطيني يستهدف مستوطنة إسرائيلية قرب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن نظام القبة الحديدية، المضاد للصواريخ، اعترض قذيفة أُطلقت من قطاع غزة نحو جنوب إسرائيل.

وقال الجيش في تصريح مقتضب، نشره على صفحته في تويتر: ”في أعقاب إطلاق صافرات الإنذار في مجلس أشكول الإقليمي، تم التعرف إلى صاروخ واحد أُطلق من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية، واعترضته القبة الحديدية“.

وكانت أصوات انفجارات سُمعت في عدة مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، بحسب ما أفاد الإعلام العبري.

وقال موقع ”مفزاك لايف“ العبري، إن ”القبة الحديدية اعترضت صاروخًا أطلق من جنوب قطاع غزة باتجاه المجلس الإقليمي أشكول“، مشيرًا إلى أنه ”لم تقع أي إصابات، جرّاء إطلاق الصاروخ، ولم يبلغ عن وقوع أضرار“.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق قذائف على إسرائيل.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل، بعد تزايد وتيرة إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، خلال الأيام الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه ”في أعقاب استمرار إطلاق البالونات الحارقة، تقرر إغلاق البحر بشكل كامل على قطاع غزة حتى إشعار آخر“.