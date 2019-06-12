إسرائيل تغلق بحر قطاع غزة بسبب ”البالونات الحارقة“

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إغلاق بحر غزة بشكل كامل وحتى إشعار آخر، بعد تزايد وتيرة إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، خلال الأيام الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي: إنه ”في أعقاب استمرار إطلاق البالونات الحارقة، تقرر إغلاق البحر بشكل كامل على قطاع غزة حتى إشعار آخر“.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تقليص مساحة الصيد خلال اليومين الماضيين إلى ستة أميال بحرية بدلًا من 15 ميلًا بحريًا، بسبب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.

وشهد يوم الأربعاء اندلاع نحو 12 حريقًا في مناطق مختلفة في مدن ومستوطنات غلاف قطاع غزة، بفعل البالونات الحارقة.

وقال موقع ”مفزاك لايف“ العبري: إن نشطاء فلسطينيين أطلقوا حوامة مفخخة، وانفجرت في الهواء مقابل البريج وسط قطاع غزة، كما انفجر بالون مفخخ فوق مستوطنة ”أشكول“ المحاذية لغزة.