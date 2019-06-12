الخارجية السودانية تستدعي السفير البريطاني لدى الخرطوم

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، أنها استدعت السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق بواسطة الوكيل المساعد للشؤون السياسية بالإنابة السفير عمر دهب فضل للإعراب عن انشغالات وتحفظات السودان تجاه تصريحات السيد عرفان ومواقفه غير المتوازنة تجاه التطورات والأحداث الحالية في البلاد، والتي ظلت على هذا النحو منذ أبريل الماضي.

وأوضح السفير بابكر الصديق محمد الأمين، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية لـ“وكالة السودان للأنباء“ أن الوكيل المساعد نوَّه خلال اللقاء إلى التغريدات المتكررة لعرفان على ”تويتر“ ومحتواها، والتي تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية الراسخة، ومبادئ سيادة الدول المتساوية والتي تنبني عليها العلاقات الدولية، والمنظمة الأممية الجامعة للدول.

وأشار الوكيل المساعد بصفة خاصة خلال اللقاء إلى الوقائع المبتورة التي أوردها السفير البريطاني عن ملابسات فض الاعتصام من أمام قيادة القوات المسلحة والتي تبنتها وزارة الخارجية البريطانية، حيث غضت الطرف على سبيل المثال عن حقيقة إعلان المجلس العسكري الانتقالي استعداده للتفاوض دون أية شروط مسبقة، وهو ما يتوقع المجلس من شركائه في هذه العملية الوطنية الكبيرة أن تحذو حذوه.

ودعا الوكيل المساعد إلى ضرورة العمل سويًا لمراعاة المصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: مجابهة الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والتطرف العنيف والإرهاب الدوليين.