بغداد تعلن عدم مشاركتها بورشة البحرين

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء، عدم مشاركتها الورشة الاقتصادية المسماة ”صفقة القرن“ المتعلقة بالأراضي الفلسطينية، والتي دعت الإدارة الأمريكية إلى تنظيمها في البحرين.

وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية: ”لسنا معنيين بهذا المؤتمر ولن نشارك فيه“، موضحًا بأن ”العراق يتمسك بموقفه الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني“.

ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل اقتصادية بالعاصمة البحرينية المنامة في 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث الجوانب الاقتصادية لـ ”صفقة القرن“، وفق إعلام أمريكي.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إن مصر والأردن والمغرب أبلغتنا بأنها ستحضر الورشة.