إدانات واسعة للاستهداف الحوثي لمطار أبها

أدانت كل من الإمارات ومصر والكويت والأردن الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، الأربعاء، وأسفر عن إصابة العديد من المدنيين.

واستنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة ”بشدة هذا العمل الإرهابي، معتبرة أنه ”دليل جديد على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، ”تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها“.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن مصر تدين ”بأشد العبارات“ الهجوم على مطار أبها الدولي، معتبرة أن ”مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية“.

ودعت مصر المجتمع الدولي ”للعمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة“.

وأكدت القاهرة تضامن مصر ”حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها“، مشددة ”على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية“.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ”إدانة واستنكار الكويت الشديدين للاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرض له مطار أبها وأدى إلى إصابة عدد من الأبرياء“.

وبيّنت الوزارة، أن ”هذا الاعتداء الآثم يستهدف أمن المملكة وأمان شعبها الشقيق، ويمثل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي“.

كما دانت المملكة الأردنية بأشد العبارات استهداف المطار، وشددت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن الأردن والمنطقة بكاملها، مؤكدة أن عمّان تؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، متمنية في الوقت نفسه الشفاء العاجل للمصابين.

من ناحيتها، دانت وزارة خارجية البحرين ”بشدة“ الهجوم قائلة إنه ”عمل إجرامي جبان آخر يستهدف المدنيين الأبرياء ويخالف كل القوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية“.

ودان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، واصفًا إياه بالعمل الإجرامي والخطير ضد المملكة.

كما استنكرت جيبوتي العمل العدائي، وقال سفير الدولة في السعودية، ضياء الدين سعيد بامخرمة، إن بلاده ”تستنكر هذا العدوان الذي يعد تصعيدًا خطيرًا، وتعلن تضامنها ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية“.

وكان التحالف قد أكد أن جماعة الحوثي هاجمت مطار أبها بصاروخ كروز، مضيفًا أن 26 شخصًا أصيبوا في الهجوم بينهم نساء وأطفال.

وأوضح التحالف أن الصاروخ أصاب صالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأدى الاستهداف الحوثي إلى توقف المطار عن العمل لساعات ضمن إجراءات السلامة المتبعة.