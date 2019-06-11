المعارضة السودانية تعلن تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب رسميًا

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان، اليوم الثلاثاء، أنها ستعلّق حملة عصيان مدني وإضراب عام بدءًا من، يوم غدٍ الأربعاء، وحتى إشعار آخر.

وقالت في بيان:“إن العصيان المدني الذي استمر لثلاثة أيام نجح بصورة باهرة، وشكل علامة بارزة في هذا المسار الذي سيتواصل حتى نقل السلطة“.

وأشارت إلى انخراطها في سلسلة اجتماعات حول المسارين السياسي والميداني في المرحلة الحالية والمقبلة، ”في طريق مراكمة العمل الشعبي الواسع لنقل مقاليد الحكم“.

وأوضحت أن ”تجربة العصيان المدني ستظل بارزة في تاريخ المقاومة السلمية، فخلال 3 أيام من الصمود التاريخي تم تنفيذ العصيان بنسبة مرتفعة جدًا وعلى جميع المستويات الحيوية في جميع المدن السودانية“.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن المجلس العسكري الانتقالي، أن ”جماهير الشعب رفضت دعوات العصيان المدني“ ووجه الشكر للسودانيين على رفضهم ”الدعوات الرامية إلى تعكير صفو الحياة العامة، وتعطيل مصالح الناس“.