عزام الأحمد: مشاركة الأردن ومصر في ورشة البحرين ”غير مفاجئة“

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، إن قرار مصر والأردن المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية التي تعقدها واشنطن، لم يكن مفاجئًا.

وفي أول تعليق على ما رُشح حول قرار القاهرة وعمّان المشاركة في ورشة المنامة، قال الأحمد: ”القرار غير مفاجئ، لديهما علاقات خاصة مع الولايات المتحدة، ولا نستطيع أن نحكم على الظروف التي جعلتهما يشاركان، ولكننا متأكدون أن المشاركة ستكون رمزية، وليست على مستوى عالٍ“.

وتوقع الأحمد، أن يكون تمثيل الأردن ومصر رمزيًا، على غرار مشاركتهما في الورشة التي عُقدت العام الماضي في البيت الأبيض.

وأضاف:“كنا نفضل ألا تتم مشاركتهما نهائيًا، ولا أن تستضيف البحرين مثل هذا اللقاء، الذي تنظمه مجموعة اللوبي الصهيوني الحاكم في أمريكا، المتحالف مع اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو“، بحسب وصفه.

وتساءل الأحمد:“كيف تعقد الورشة في بلد عربي شقيق، في غياب أصحاب القضية الأوائل، وهم ممثلو الشعب الفلسطيني؟! ومجرد انعقادها يتناقض مع مبادرة السلام العربية التي أكدت حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعودة اللاجئين وفق قرار 194″.

وأعرب عن أمله أن ”لا تبادر الدول العربية الأخرى إلى المشاركة“.

وتابع:“مهما كانت نتائج الورشة، فلا قيمة قانونية لها ما دام أصحاب الشأن يعارضونها“.

ومن المقرر أن تُعقد ورشة عمل اقتصادية في العاصمة البحرينية المنامة في 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويتردد أنها تُنظَّم لبحث الجوانب الاقتصادية لـ ”صفقة القرن“، وفق إعلام أمريكي.

وتلاقي الورشة رفضًا رسميًا من قِبل القيادة الفلسطينية، والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لإسرائيل.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن مصر، والأردن، والمغرب، أبلغت واشنطن أنها ستحضر مؤتمر ”ورشة الازدهار من أجل السلام“ المقرر عقده في العاصمة البحرينية المنامة نهاية الشهر الجاري.