شكري ومبعوث ترامب يبحثان حل الأزمة السورية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المبعوث الأمريكي لدى سوريا جيمس جيفري اليوم الثلاثاء، ”حلحلة حالة الجمود الراهنة“ في الأزمة السورية.

جاء ذلك خلال لقائهما في القاهرة، عقب وصول جيفيري إلى مصر في زيارة غير محددة المدة، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وبحسب البيان، تناول اللقاء ”آخر تطورات الأوضاع في سوريا، ومُستجدات جهود مكافحة الإرهاب، وحلحلة حالة الجمود الراهنة اتساقًا مع ما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2254“.

وناقش الجانبان ”تطورات الأوضاع الميدانية شمال غرب وشمال شرق سوريا، وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية لعدم السماح بنفاد المقاتلين الفارين من المعارك إلى دول المنطقة، وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية هناك“، حسب البيان نفسه.

والقرار 2254 أصدره مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2015، ودعا إلى إجراء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.