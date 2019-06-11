أول تعليق من نزار زكا بعد وصوله إلى بيروت عقب إطلاق سراحه في إيران (فيديو)

قال نزار زكا رجل الأعمال اللبناني وخبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي كان معتقلًا في إيران، إنه لا يزال ”قوميًا صامدًا مرفوع الرأس“ ولم يتغير فيه سوى ”شراسته في حرية التعبير والوصول إلى الإنترنت“، على حد تعبيره.

وأضاف في كلمة تلاها من قصر بعبدا، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقب وصوله إلى بيروت في أعقاب إطلاق سراحه اليوم: ”أتوجه إليكم للمرة الأولى، من بيت الشعب اللبناني تحت شمس الحرية التي اشتقت إليها“.

وتابع في كلمته التي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، قائلًا: ”لقد أمضيت 3 سنوات في المعتقل بعيدًا عن عائلتي وأصدقائي، وأنتم السند الحقيقي، ومنكم استمددت القدرة على المقاومة“.

وأضاف زكا: ”مازلت قوميًا صامدًا ورأسي مرفوع، فلم يتغير في إلا زيادة شراستي في حرية التعبير والوصول الى الإنترنت“.

واستطرد الخبير اللبناني: ”قبل الاعتقال لم أتعدَّ يومًا على أحد، وأنا مازلت كما كنت، فلا عمالة ولا عمولة، ولن أخوض في تفاصيل الخطف والاعتقال والتهم الباطلة ومجرى المحاكمة الصورية“.

المشاهد الأولى من وصول المعتقل اللبناني المفرج عنه من السجون الإيرانية #نزار_زكا إلى #قصر_بعبدا الرئاسي في #بيروت للقاء الرئيس #ميشال_عون، رفقة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم#إرم_نيوز #لبنان #Lebanon pic.twitter.com/AG5aYaukpv — إرم نيوز (@EremNews) June 11, 2019

وأردف: ”إن المبادرة من أولها الى آخرها ولدت في لبنان، واليوم تنتهي في لبنان، فهي صناعة وطنية، وكانت نتائجها إيجابية وأوقفت الكثير من الذي كان سيصيب المنطقة“.

من جهته، أعلن المدير العام للأمن اللبناني العام اللواء عباس إبراهيم بعد انتهاء اللقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن ”نزار زكا عاد إلى لبنان نتيجة رسالة من الرئيس عون الى الرئيس الإيراني حسن روحاني“.

وأضاف: ”محط كلام المسؤولين الإيرانيين، أن رغبة الرئيس عون ستلبى خلال 48 ساعة، وسيتم إطلاق سراح نزار زكا بناء على طلب الرئيس عون“.

وتابع: ”تورط زكا في أي ملف تحدده السلطات الإيرانية، وما يهمنا أن أي مواطن وأي حامل للهوية اللبنانية في أي من بقاع العالم، ولو خالف قوانين الدولة المقيم فيها، دورنا أن نستعيده“.

ولفت إبراهيم إلى أنه ”عند زيارة غنوة زكا لي طلبت مني العمل على إنهاء ملف نزار ووعدتها أن نجد حلًا، خاصة أن لنا خبرة بهذا الموضوع، وما كان ينقصنا هو وجود رئيس الجمهورية“.

وكشف إبراهيم أنه ”تابع الموضوع بتفاصيله من مساء أمس، وقال للرئيس عون إنه منذ لحظة وصوله إلى طهران كانت كل الأبواب مفتوحة تحت عنوان أنه مرسل من قبل رئيس الجمهورية، وإطلاق سراحه تم بناء على رغبة الرئيس عون، على حد قوله.

ولفت مدير الأمن اللبناني إلى أنه قرأ ما نقل عن مصدر في وكالة فارس، و“نحن نعرف في عملنا الأمني والإعلامي معنى المصادر، وهذا الموضوع لا أساس له من الصحة، وأن الرئيس تمنى وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله دعم هذا التمني، وحزب الله له دور، ولكن الأساس هو طلب الرئيس عون“.

وشدد إبراهيم على أنه ”في موضوع الصفقات أنا والرئيس لا ندخل فيها وزكا يحمل الهوية اللبنانية ونحن يجب أن نستعيد أي مواطن يحمل الهوية اللبنانية، ولا أعتقد أن زكا وقع على أي شيء“، مشيرًا الى أن ”موضوع اللبناني قاسم تاج الدين، هو في ضميري وأنا التقيته في سجنه في أميركا، وهذا الموضوع ليس متروكًا“، لافتًا إلى أن ”الموقوفين في الإمارات في ضميري، وعمر شوق والموقوف في قطر في ضميري، والمطرانين وسمير كساب في ضميري أيضًا“.