الخارجية الفلسطينية: استهداف الاحتلال لمقر أمني بنابلس دعوة صريحة للفوضى

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، بالاعتداء الإسرائيلي على مقر جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن ”الاعتداء دعوة صريحة للفوضى“.

وقالت إن ”إسرائيل تسعى لخلق حالة من الفوضى الأمنية والسياسية، لتهيئة مناخات مناسبة لتمرير خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا بصفقة القرن“.

وأطلق الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، النار على مقر جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس، ما أسفر عن إصابة عسكري بجراح، بحسب مسؤول فلسطيني.

وقال إبراهيم رمضان، محافظ محافظة نابلس، إن ”قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وحاصرت مقر جهاز الأمن الوقائي وشرعت بإطلاق النار تجاه المقر“.