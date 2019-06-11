مسؤول إيراني يؤكد أن بلاده ستسلم لبنان رجل الأعمال المحتجز ”نزار زكا“

قال متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستسلم لبنان رجل الأعمال اللبناني المحتجز نزار زكا.

ونقلت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية عن غلام حسين إسماعيلي قوله: ”وافقت المحكمة على الإفراج المشروط عن“ نزار زكا ”وسيتم تسليمه إلى السلطات اللبنانية“. ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل.‎

كان مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم قال، أمس الاثنين، إن إيران ستفرج عن اللبناني المحتجز نزار زكا، الثلاثاء، وإنه سيعود معه إلى لبنان.

وأضاف أن الإفراج عن زكا غير مرتبط بأي تبادل للسجناء على نطاق أوسع كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.

يشارإلى أن اعتقال زكا (50 سنة) جرى في أيلول/ سبتمبر 2015 في ختام زيارة قام بها لطهران تلبية لدعوة وجهت إليه كخبير في تكنولوجيا المعلومات .

وكانت التهمة التي وُجهّت له أنه يرتبط بـ ”علاقات عميقة مع الأوساط العسكرية والاستخبارية الأمريكية“.

وتضمن الحكم بالإضافة للسجن دفع غرامة قدرها 4.2 مليون دولار، وقد رفضت المحكمة طلبه للاستئناف.