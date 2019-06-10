المجلس العسكري السوادني يتحفظ على عناصر من القوات النظامية شاركوا في فض اعتصام القيادة العامة

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الإثنين، أنه تحفظ على بعض عناصر القوات النظامية، الذين شاركوا في فض اعتصام القيادة العام قبل أيام.

وأشار المجلس في بيان إلى أن ”لجنة التحقيق المشتركة التي تم تشكيلها، توصلت إلى وجود بينات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية، وبموجب ذلك تم وضعهم في التحفظ العسكري، توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة“.

وتعهد المجلس بحسب البيان بإطلاع الشارع السوداني على الحقائق كافة، المتعلقة بالأحداث الأمنية، التي صاحبت فض اعتصام القيادة العامة، خلال 3 أيام.

وقال المجلس إن ذلك يأتي ”في إطار العهد الذي قطعه المجلس على نفسه أمام الشعب السوداني بتمليكه كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية، التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حوّل القيادة العامة، التي لم تكن للمجلس العسكري الانتقالي رغبة في فضها“.

وأكد المجلس أن اللجنة ”ستواصل التحقيق لتمليك الحقائق للرأي العام خلال 72 ساعة“، كما أكد عدم التواني في محاسبة كل من ثبتت إدانته وفقًا للوائح والقوانين، وفقًا لوكالة السودان للأنباء ”سونا“.