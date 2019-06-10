محكمة إسرائيلية تقضي بسجن الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر 13 شهرًا

أصدرت محكمة إسرائيلية، الاثنين، حكمًا بالسجن الفعلي 13 شهرًا، بحق الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر البالغة من العمر 42 عامًا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، إن محكمة ”عوفر“ العسكرية غربي رام الله، أصدرت حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 13 شهرًا، بحق خاطر، وغرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيقل (نحو 1100 دولار).

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، خاطر، بتاريخ الـ24 من يوليو/ تموز 2018، من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، فإن السلطات الإسرائيلية كانت تحقق مع المعتقلة خاطر، بشأن ”كتاباتها وعضويتها في تنظيم محظور“.

وأوضح نادي الأسير، في بيان سابق أصدره في يونيو/ حزيران 2018، أن خاطر تعرضت منذ اللحظة الأولى لاعتقالها إلى ”تحقيق قاسٍ ومتواصل، استمر لأكثر من 20 ساعة يوميًّا، وهي مقيدة بالكرسي طوال الوقت“.

وأشار البيان، وفقًا للمتابعة القانونية للمعتقلة، الى أن عملية التحقيق، ارتكزت في البداية على كتاباتها بشكل أساس، إذ وصف المحققون كتاباتها بـ“القنابل الموقوتة“.

ووجه المحققون لخاطر تهمة ”العضوية في تنظيم فلسطيني محظور، وتقلد منصب فيه، وتقديم خدمات له“، مع بقاء قضية كتاباتها حاضرة في كل مجريات التحقيق، وفق المصدر ذاته.

وتكتب خاطر مقالات رأي صحفية في العديد من الصحف الفلسطينية والعربية، وهي أم لخمسة أبناء.