شقيق الفلسطيني ”المقتول“ في تركيا يمهل الإعلام التركي و“الجزيرة“ أسبوعًا لتكذيب رواية انتحاره

أمهل المحامي زكريا مبارك، شقيق الفلسطيني الذي قُتل في السجون التركية وزعمت السلطات التركية انتحاره، بعد اعتقاله بمزاعم تجسسه لصالح دولة الإمارات، الإعلام التركي وقناة الجزيرة أسبوعًا لسحب رواية انتحاره.

وقال زكريا مبارك، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، ”سأعطي قناة الجزيرة والصحافة التركية مهلة أسبوع لتكذيب خبر انتحار الشهيد زكي مبارك حسن، وإن لم يتم سأقوم بنشر صور جثمان الشهيد زكي مبارك حسن على جميع الصحف العربية والأوروبية مع تقرير الطب الشرعي التركي“.

وأضاف ”هذه الوثائق والمستندات ستكون خير دليل على أنه مات تحت التعذيب“.

وسلمت السلطات التركية، الشهر الماضي، جثمان المواطن الفلسطيني زكي مبارك، بعد احتجازه لأسابيع في تركيا، وقد ظهرت على الجثة آثار التحلل؛ لمحاولة إخفاء تعذيبه بحسب ما تتهم العائلة السلطات التركية.

وطلبت العائلة من السلطات المصرية، تشريح جثمان ابنها زكي مبارك، وهو ما وافق عليه النائب العام المصري، حيث تنتظر العائلة التقرير النهائي للطب الشرعي في مصر.

وبدأت عائلة زكي مبارك، إجراءات لمقاضاة السلطات التركية بعد اتهامها بإعدامه داجل سجن ”سيليفري“ التركي شديد الحراسة، وتصدير رواية انتحاره، وهي الرواية التي تبناها الإعلام التركي وقناة الجزيرة التابعة لقطر؛ للدفاع عن نظام أردوغان.