فتح: التأجيل المتكرر لإعلان صفقة القرن أثبت فشلها

اعتبرت حركة فتح، مساء الأحد، أن تأجيل الإدارة الأمريكية المتكرر لإعلان صفقة القرن، أثبت فشلها وعدم نجاحها قبل أن تُطرح، مؤكدة رفض أي صفقة أو تسوية لا تضمن الثوابت الفلسطينية.

وقال رئيس المكتب الإعلاميّ للحركة، منير الجاغوب:“ إن الولايات المتحدة تشاورت مع بعض البلدان العربية والإسلامية، وجميع هذه الدول أكدت على أن الحق الفلسطيني يجب أن يكون وفق ما أقرته المواثيق الدولية وليس ما يتم طرحه ومن قبل الإدارة الأميركية“.

وأضاف الجاغوب في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن رفض صفقة القرن من قبل المجتمع الدولي وعدم التماهي مع ما تقترحه واشنطن، بسبب أن هذه الصفقة وُلدت ميتة ولا تتماشى مع الحقوق الفلسطينية، وتتجاوز كافة الثوابت وتتجاهل الملفات الفلسطينية المركزية“.

وحول تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، قال الجاغوب إن تصريحاته تؤكد أنه سفير للاستيطان وتعبر عن انحياز واضح وأعمى لإسرائيل، وتخرق كل القوانين الدولية.

وأشار الجاغوب إلى أن حركة فتح ستنظم فعاليات ومسيرات حاشدة في 25 الشهر الجاري، تنديداً بمحاولات الإدارة الأمريكية لشطب حقوق الفلسطينيين، منوهاً إلى أن المسيرات ستتركز في مراكز المدن الفلسطينية الكبرى.