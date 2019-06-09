الإمارات تقر استراتيجية ”جودة الحياة“ حتى 2031

أقرت دولة الإمارات، اليوم الأحد، استراتيجية ”جودة الحياة“ حتى عام 2031، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر ”تويتر“: ”ترأست اليوم جلسة لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي .. أقررنا خلالها استراتيجية جودة الحياة في دولة الإمارات حتى العام ٢٠٣١“.

ترأست اليوم جلسة لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي .. أقررنا خلالها استراتيجية جودة الحياة في دولة الامارات حتى العام ٢٠٣١ . لدينا ٩٠ مشروعا ضمن الاستراتيجية تتعلق بالصحة البدنية والنفسية والصحة الرقمية للأجيال، وترسيخ العلاقات الأسرية وتعزيز جاذبية العيش في مدننا المختلفة .. pic.twitter.com/CEyCGoMAan — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 9, 2019

وأضاف: ”لدينا ٩٠ مشروعًا ضمن الاستراتيجية تتعلق بالصحة البدنية والنفسية والصحة الرقمية للأجيال، وترسيخ العلاقات الأسرية وتعزيز جاذبية العيش في مدننا المختلفة“.

وتابع قائلًا: ”كما اعتمدنا اليوم قانونًا اتحاديًا بشأن السلامة من المنتجات المعدلة وراثيًا لحماية الإنسان من آثارها الجانبية … بالإضافة لاعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية والذي يحدد معايير الأخطاء الطبية وآلية تقديم وفصل الشكاوى في القطاع الصحي بالدولة“.