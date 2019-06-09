تشييع مهيب لعبدالباسط الساروت.. وأمه تودعه ببكاء مؤثر

تناقل ناشطون ووسائل إعلام سورية مشاهد من تشييع مهيب لجثمان أيقونة الثورة السورية عبدالباسط الساروت في مدينة الريحانية بولاية هاتاي التركية، حيث أقيمت صلاة جنازة حاشدة قبيل نقل الجثمان إلى الأراضي السورية عبر معبر باب الهوى.

كان عدد الناس اللي اجو من باقي الولايات عدد هائل جدا وكان كل الناس مشحونين وماقدر حدا يسيطر عليهم ..

ماشفت تشييع مماثل .. بالفعل انك حارسنا يا #عبدالباسط_الساروت pic.twitter.com/8LSbiWN4F4 — تامر تركماني | Tamer Turkmane (@Tamer_Turkmane) June 9, 2019

تشييع جثمان الشهيد #عبدالباسط_الساروت في مدينة الريحانية في تركيا pic.twitter.com/lHM2qdPrex — زئبق الجبل الشامخ (@zepk999) June 9, 2019

تشييع جثمان الشهيد عبد الباسط الساروت في مدينة الريحانية التركية. pic.twitter.com/6Fx6fPi0ok — Hashtag Revolution (@2011Hsr) June 9, 2019

واستعاد مئات المشيعين أجواء تظاهرات الثورة السورية بهتافات ودعوا من خلالها الساروت الذي وصى بدفن جثمانه في سوريا.

مئات السوريين يشيّعون جثمان الشهيد "عبد الباسط الساروت" من مدينة الريحانية في #تركيا قبل أن يتم نقل جثمانه إلى الداخل السوري pic.twitter.com/KIPMLdPjzf — S. M. H. (@1957_samer) June 9, 2019

مئات السوريين يشيّعون جثمان الشهيد "عبد الباسط الساروت" من مدينة الريحانية في #تركيا قبل أن يتم نقل جثمانه إلى الداخل سوريا pic.twitter.com/3cYujr7SKf — S. M. H. (@1957_samer) June 9, 2019

وتناقل النشطاء مشهدًا مؤثرًا لأم الساروت وهي تودعه باكية؛ خاصة أنه الابن الخامس الذي فقدته ”أم وليد“ في الثورة السورية حسب وسائل إعلام سورية.

وكان الساروت فقد والده و5 من إخوته على يد قوات النظام منذ انطلاق الثورة مارس/ آذار 2011، وكانت وصيته بأن يدفن في سوريا في حال ”استشهاده“ الذي لطالما تمناه في الأناشيد التي كان يشدو بها.