تشييع مهيب لعبدالباسط الساروت.. وأمه تودعه ببكاء مؤثر

تناقل ناشطون ووسائل إعلام سورية مشاهد من تشييع مهيب لجثمان أيقونة الثورة السورية عبدالباسط الساروت في مدينة الريحانية بولاية هاتاي التركية، حيث أقيمت صلاة جنازة حاشدة قبيل نقل الجثمان إلى الأراضي السورية عبر معبر باب الهوى.
كان عدد الناس اللي اجو من باقي الولايات عدد هائل جدا وكان كل الناس مشحونين وماقدر حدا يسيطر عليهم ..
ماشفت تشييع مماثل .. بالفعل انك حارسنا يا #عبدالباسط_الساروت pic.twitter.com/8LSbiWN4F4
— تامر تركماني | Tamer Turkmane (@Tamer_Turkmane) June 9, 2019
تشييع جثمان الشهيد #عبدالباسط_الساروت في مدينة الريحانية في تركيا pic.twitter.com/lHM2qdPrex
— زئبق الجبل الشامخ (@zepk999) June 9, 2019
تشييع الشهيد #عبد_الباسط_الساروت pic.twitter.com/Aw4Qf3CQJU
— Ahmad AlZoubi (@ZOUBI988825) June 9, 2019
تشييع جثمان الشهيد عبد الباسط الساروت في مدينة الريحانية التركية. pic.twitter.com/6Fx6fPi0ok
— Hashtag Revolution (@2011Hsr) June 9, 2019
واستعاد مئات المشيعين أجواء تظاهرات الثورة السورية بهتافات ودعوا من خلالها الساروت الذي وصى بدفن جثمانه في سوريا.
مئات السوريين يشيّعون جثمان الشهيد "عبد الباسط الساروت" من مدينة الريحانية في #تركيا قبل أن يتم نقل جثمانه إلى الداخل السوري pic.twitter.com/KIPMLdPjzf
— S. M. H. (@1957_samer) June 9, 2019
مئات السوريين يشيّعون جثمان الشهيد "عبد الباسط الساروت" من مدينة الريحانية في #تركيا قبل أن يتم نقل جثمانه إلى الداخل سوريا pic.twitter.com/3cYujr7SKf
— S. M. H. (@1957_samer) June 9, 2019
وتناقل النشطاء مشهدًا مؤثرًا لأم الساروت وهي تودعه باكية؛ خاصة أنه الابن الخامس الذي فقدته ”أم وليد“ في الثورة السورية حسب وسائل إعلام سورية.
بالدموع.. والدة #عبدالباسط_الساروت تودع نجلها "حارس الثورة السورية" في مشهد مؤثر#إرم_نيوز #سوريا pic.twitter.com/PjeqqRFUXm
— إرم نيوز (@EremNews) June 9, 2019
وكان الساروت فقد والده و5 من إخوته على يد قوات النظام منذ انطلاق الثورة مارس/ آذار 2011، وكانت وصيته بأن يدفن في سوريا في حال ”استشهاده“ الذي لطالما تمناه في الأناشيد التي كان يشدو بها.
من تشيع الشهيد الساروت في مدينة الدانا pic.twitter.com/V5X9IHh6V4
— جمعة ابوالشيخ (@GomaaK3333333) June 9, 2019