تشييع مهيب لعبدالباسط الساروت.. وأمه تودعه ببكاء مؤثر

تشييع مهيب لعبدالباسط الساروت.. وأمه تودعه ببكاء مؤثر

المصدر: الأناضول

تناقل ناشطون ووسائل إعلام سورية مشاهد من تشييع مهيب لجثمان أيقونة الثورة السورية عبدالباسط الساروت في مدينة الريحانية بولاية هاتاي التركية، حيث أقيمت صلاة جنازة حاشدة قبيل نقل الجثمان إلى الأراضي السورية عبر معبر باب الهوى.

واستعاد مئات المشيعين أجواء تظاهرات الثورة السورية بهتافات ودعوا من خلالها الساروت الذي وصى بدفن جثمانه في سوريا.

وتناقل النشطاء مشهدًا مؤثرًا لأم الساروت وهي تودعه باكية؛ خاصة أنه الابن الخامس الذي فقدته ”أم وليد“ في الثورة السورية حسب وسائل إعلام سورية.

وكان الساروت فقد والده و5 من إخوته على يد قوات النظام منذ انطلاق الثورة مارس/ آذار 2011، وكانت وصيته بأن يدفن في سوريا في حال ”استشهاده“ الذي لطالما تمناه في الأناشيد التي كان يشدو بها.

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