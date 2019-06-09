334 مستوطنًا يهوديًا يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم أكثر من 334 مستوطنًا إسرائيليًا باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، الأحد، بحراسة أمنية من جنود الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان مقتضب لها، أن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة بعد سماحها لـ 334 مستوطنًا باقتحام الأقصى والتجول في باحاته.

وقامت الشرطة بتأمين الاقتحامات من خلال انتشارها بين المصلين في الأقصى وقرب المصلّى القبلي، ورافقت المستوطنين خلال جولتهم حتى خروجهم من باب السلسلة.

واستمرت الاقتحامات منذ الساعة 04:30 حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش ضمن مسارات محدّدة من قبل الشرطة الإسرائيلية وبشكل مكثّف.

وفي وقت سابق، أفاد أحد حراس المسجد الأقصى، للأناضول، أن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الجولة الصباحية بحماية شرطة الاحتلال.

وتأتي هذه الاقتحامات المكثفة في ظل احتفال المستوطنين بعيد ”نزول التوراة“، أو ما يسمونه بـ“الشفوعوت“.

وكانت جماعات ومنظمات ”الهيكل“ المزعوم، دعت مناصريها من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بشكل جماعي ومكثف في هذا العيد.

في المقابل، دعا نشطاء فلسطينيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل من يمكنه الوصول للمسجد الأقصى، شد الرحال إليه والتصدي للاقتحامات.