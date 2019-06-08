وزير إسرائيلي: لن تكون مفاوضات سياسية في عهد الرئيس محمود عباس

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، السبت، أنه لن يكون هناك أية مفاوضات سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين في عهد الرئيس محمود عبّاس، مؤكداً على أحقية إسرائيل في ضم أراضٍ من الضفة الغربية لسيادتها.

وأضاف أردان:“ يجب أن تعرف السلطة الفلسطينية أن مقاطعة إسرائيل والولايات المتحدة ودعم ”الإرهاب“ والتحريض لن يجلب السلام، ولن يحقق لها أي إنجازات“. وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وأشاد الوزير الإسرائيلي، بتصريحات السفير الأميركي ديفيد فريدمان، بشأن مزاعم أحقية إسرائيل بضم المستوطنات في الضفة الغربية، مدعياً:“ أن وجهة نظر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العالم هي الوحيدة التي ستحدث التغيير في المنطقة والعالم“.

وترفض السلطة الفلسطينية العودة للمفاوضات مع إسرائيل بوساطة أميركية، بسبب ما تعتبره الانحياز الأميركي الأعمى للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية التي تلتف من خلالها على قرارات الشرعية الدولية.

واتخذت الإدارة الأميركية عدة إجراءات عقابية بحق السلطة الفلسطينية، من أجل الضغط على الأخيرة للقبول بالعودة للمفاوضات، فيما ترفض السلطة أية مفاوضات أو تسوية لا تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.