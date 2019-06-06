الجيش الليبي يستهدف طائرة مسيرة تركية في مطار معيتيقة

أعلن الجيش الوطني الليبي، في وقت مبكر الجمعة، استهداف طائرة مسيرة تركية، في القسم العسكري من مطار معيتيقة بطرابلس الليبية.

وقال الجيش الليبي، على صفحته في ”فيسبوك“: ”للمرة الثانية على التوالي مقاتلات القوات الجوية تقوم بالإغارة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة وتُدمّر طائرة تركية مُسيّرة بالقرب من الدُشم العسكرية“.

للمرة الثانية على التوالي مقاتلات القوات الجوية تقوم بالإغارة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة وتُدمّر طائرة تركية مُسيّرة بالقرب من الدُشم العسكرية ..#الاعلام_الحربي تم النشر بواسطة ‏شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‏ في الخميس، ٦ يونيو ٢٠١٩

وهذه الضربة الجوية الثانية التي ينفذها الجيش الوطني الليبي داخل قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، بعد ضربة جوية سابقة في الساعات الأولى من صباح الخميس ، قال بعدها الجيش إنه استهدف طائرة مسيرة تركية الصنع، تابعة لمليشيات حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وكانت غرفة العمليات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي قد أعلنت فجر الخميس أن الطائرات الحربية التابعة للجيش نفذت غارة طائرة مسيرة تركية تابعة لحكومة الوفاق الليبية بعد أن هبطت في مطار معيتيقة بطرابلس بذخيرتها، وأكد الجيش في بيان رسمي أن الغارة لم تلحق أضرارا بمرافق المطار المدني.

من جانبه، أكد لطفي الطبيب، مدير مطار معيتيقة في تصريح لـ ”إرم نيوز“، الخميس، أن المطار المدني يعمل بشكل طبيعي وأن مرافقه المدنية لم تتضرر.

وكان مكتب الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية قد قال الخميس عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، إن الطائرات الحربية التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي شنت غارة جوية على مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس ما أدى إلى حدوث أضرار مادية بالمطار الوحيد العامل في العاصمة، وهو ما نفته المصادر الرسمية في المطار.

ويضم مطار معيتيقة قاعدة عسكرية جوية وسجنا تسيطر عليه ميليشيا مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الليبية.

وشهدت ضواحي العاصمة الليبية طرابلس خلال الساعات الماضية مواجهات مسلحة متقطعة بين قوات حكومة الوفاق الليبية وقوات الجيش الوطني الليبي، وتعرضت عدة مواقع في ضواحي طرابلس إلى قصف جوي متبادل نفذته الطائرات التابعة للطرفين.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أطلق عملية عسكرية مطلع شهر إبريل/ نيسان الماضي ضد الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق الليبية والتي تسيطر على غرب ليبيا، وتمكن الجيش من بسط سيطرته على عدة مدن وبلدات في غرب ليبيا، بالإضافة إلى عدة مناطق في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.

وأعلن الجيش الليبي منذ أيام أن طائرات مسيرة تركية وصلت إلى مدينتي طرابلس ومصراتة لدعم قوات حكومة الوفاق الليبية في انتهاك لحظر التسلح المفروض على ليبيا.