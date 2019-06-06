ميليشيات تشادية تحاول اقتحام ”مرزق“ الليبية والاشتباكات توقع ضحايا

سقط ما لا يقل عن 10 قتلى و عشرات الجرحى في مواجهات بين أهالي مدينة ”مرزق“، جنوب مدينة ”سبها“ الليبية، والميليشيات التشادية، لدى محاولة الأخيرة الدخول إلى المدينة الليبية.

و أكّد عسكري ليبي لـ ”إرم نيوز“، أن ”المواجهات التي اندلعت مساء اليوم الخميس، استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، و أسفرت عن مقتل عدد من القتلى و الجرحى، وعن خسائر فادحة في الآليات العسكرية التابعة للميليشيات التشادية بعد استبسال الأهالي في الدفاع عن مدينتهم“.

في المقابل، نفت ”كتيبة خالد بن الوليد“ التابعة للجيش الوطني الليبي، في بيان لها، يوم الخميس، الأنباء المتداولة عن دخول عصابات تشادية إلى مدينة ”مرزق“، جنوب سبها الليبية .

وأكدت الكتيبة، في بيان لها، أن القوات المسلحة توجهت إلى مدينة ”مرزق“ من أجل دعم الجهات الأمنية في أداء عملها وإعادة الاستقرار إلى المدينة وملاحقة المجرمين الذين يحاولون زعزعة استقرار المنطقة.

ودعت الكتيبة كل سكان مرزق إلى التكاتف والتعاون ونبذ خطاب العنف والكراهية من اجل التعايش السلمي.

وعادة ما تشهد مناطق الجنوب من هجمات مسلحة، خاصة بعد سيطرة الجيش على المنطقة، بهدف إرباك القوات المسلحة في عمليتها العسكرية التي تخوضها منذ أكثر من شهرين في العاصمة طرابلس، بحسب تصريحات عسكرية.