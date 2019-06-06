لجنة الأطباء السودانية: ارتفاع قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 113 قتيلاً

أعلنت ”لجنة أطباء السودان المركزية“، الخميس، ارتفاع عدد القتلى إلى 113 شخصًا، جراء قيام الأمن بفض اعتصام العاصمة الخرطوم الإثنين وما تلا ذلك من أحداث.

وقالت اللجنة في بيان، بموقع ”فيسبوك“، إنه ”نسبة لفقدان شبكات التواصل والتضييق الأمني على الكادر الطبي فقد وصلنا متأخرًا تأكيد ارتقاء 5 شهداء منذ الأمس“.

وأوضحت أن ”4 منهم بمدينة بورتسودان وشهيد بالخرطوم كان في العناية المكثفة“، مضيفة أنه ”بهذا يزداد عدد شهدائنا الذين تم حصرهم بواسطة الأطباء إلى 113“.

وأشارت اللجنة إلى ”صعوبة الحصر في ظل التضييق الأمني الخانق وانقطاع خدمة الانترنت عن السودان نهائياً“.

والأربعاء، أعلنت اللجنة ارتفاع عدد القتلى في عملية الفض ارتفع إلى 108، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق الخميس، ارتفاع عدد الضحايا جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها مقر الاعتصام إلى 61 قتيلا.