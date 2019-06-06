عباس يهاتف الرئيس الإسرائيلي ويعزيه بوفاة زوجته

قدّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، تعازيه للرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، بوفاة زوجته.

وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء ”وفا“، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هاتف الرئيس الإسرائيلي معزيًا بوفاة زوجته.

ووفقًا لـ ”وفا“، شكر ريفلين الرئيس محمود عباس على اتصاله، وقدم له التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وتشهد العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، توترًا كبيرًا وقطيعة متزايدة، في ظل استمرار إسرائيل بالتنصل من الاتفاقيات الدولية الموقعة بين الجانبين، وعلى رأسها حل الدولتين، تزامنًا مع انحياز أميركي للموقف الإسرائيلي.

وترفض السلطة الفلسطينية وساطة الإدارة الأمريكية في أي عملية مفاوضات بينها وبين إسرائيل، باعتبار واشنطن طرفًا ليس محايدًا ولا نزيهًا للإشراف على المفاوضات.