الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان لحين إقامة سلطة انتقالية مدنية‎

المصدر: ا ف ب

صوت مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، لصالح تعليق مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد لحين تشكيل حكومة مدنية.

جاء إعلان المجلس بعد اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. ويأتي القرار بعد تصاعد العنف في السودان، هذا الأسبوع.

وقال مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي على حسابه على ”تويتر“، إن الاتحاد الأفريقي ”علق بمفعول فوري مشاركة جمهورية السودان في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إقامة سلطة مدنية انتقالية بشكل فعلي، تلك هي الوسيلة الوحيدة لإفساح المجال أمام السودان للخروج من الأزمة الحالية“.