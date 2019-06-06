روسيا: لا بدّ من كبح المتطرفين في السودان

أفادت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تعارض التدخل الأجنبي في السودان، وأنه يتعين على السلطات هناك كبح من وصفتهم بالمتطرفين.

ونقلت الوكالة عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية، قوله إن روسيا ”تفضل إجراء حوار وطني بشأن مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات جديدة“.

وأضاف: ”من البديهي أن تحقيق ذلك يتطلب بسط الأمن والنظام، ويتطلب محاربة المتطرفين ومثيري الشغب الذين لا يريدون استقرار الوضع“.

وتابع: ”هذا هو ما عليه الحال الآن، لكننا نعارض أي تدخل خارجي وفرض أي شيء على شعب السودان“. ولم يحدد الجهات التي يعتبرها متطرفة أو مثيرة للشغب.