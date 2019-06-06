العراق يعلن تدمير ”مضافات“ وقتل مسلحين (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، عن تدمير ”مضافات“ وقتل عدد من المسلحين في عدد من مناطق غرب العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن ”قيادة عمليات الجزيرة دمرت مضافات وقتلت عددًا من الإرهابيين في قاطع عمليات الجزيرة شرق نهر الفرات ووادي العلكوم في صحراء قضاء القائم“.

وأضافت أن ”العمليات جاءت بإسناد مباشر من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي الذي دمر بضربة جوية مخازن للعتاد وعددًا من آليات العدو“.

وذكرت أن القوات ”عثرت على عدد من الحواسيب الشخصية والمستندات الثبوتية الخاصة بأسماء، إضافة إلى بعض العجلات والأسلحة“.