العراق.. اعتقال متهمين بقتل رجل دين شيعي

تمكنت قوات الأمن العراقية، اليوم الخميس، من اعتقال شخصين متهمين بقتل رجل الدين الشيعي عماد الدين العوادي، في مدينة الكاظمية، بالعاصمة بغداد.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني (حكومي)، إن ”قوة أمنية مشتركة تمكنت من القبض على متهمين اثنين بالإقدام على قتل الشيخ عماد الدين العوادي في مدينة الكاظمية، بعد استدراجهما إلى كمين جنوبي العاصمة بغداد“.

وأوضح البيان أنه تم ضبط سيارتين بحوزة أحد المتهمين، تعودان للشيخ العوادي، كانتا داخل منزله، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وكان رجل الدين الشيعي الشيخ عماد الدين العوادي قد تعرض لعدة طعنات بسكين، داخل منزله قرب ساحة عبدالمحسن الكاظمي، في مدينة الكاظمية غربي بغداد.

يذكر أن العوادي شغل سابقًا منصب رئيس اللجنة الدولية للمعتقلين والمفقودين بعد سقوط نظام حكم صدام حسين عام 2003.