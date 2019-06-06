تقرير: قطر تحاول التوسط بين إيران وأمريكا

أفاد تقرير نشرته وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، الأربعاء، أن دولة قطر تحاول التوسط لإنهاء التوتر، بين إيران والولايات المتحدة.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توترًا مزمنًا بلغ ذروته أخيرًا بإرسال واشنطن تعزيزات عسكرية إلى الخليج، إثر معلومات عن اعتزام طهران مهاجمة مصالح لأمريكا وحلفائها، عبر أذرعها في المنطقة.

وقال التقرير: ”إن قطر تسعى لاستغلال علاقاتها الجيدة مع إيران والولايات المتحدة للتوسط لإنهاء النزاع بينهما، بهدف إظهار أنها قوة لا غنى عنها“.

وأشار إلى أن قطر ”حافظت على علاقتها القوية مع واشنطن على الرغم من ميولها تجاه إيران، وخاصة في أعقاب انقطاع العلاقات مع ثلاث دول خليجية مجاورة قبل نحو عامين“.

وأكد التقرير أن قطر ”سعت للتوسط عبر إيفاد وزير خارجيتها الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران، الشهر الماضي، بعد إعلان إيران أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم ردًّا على العقوبات الأمريكية“.

وأضاف: ”إلا أنه يبدو أن المنافسة مشتعلة للقيام بمثل تلك الوساطة من قبل دول أخرى، مثل: سلطنة عمان والعراق إلى جانب اليابان التي سيزور رئيس وزرائها شينزو آبي طهران قريبًا“.

وتابع التقرير: ”على أي حال فإن قطر تدرك أنها سواء أكانت هي التي تقوم بالوساطة أم غيرها، فإنها ستكون المستفيد الرئيس من أي جهود لمنع اندلاع حرب عند أبوابها“.