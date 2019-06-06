إسرائيل تقلص مساحة الصيد وتنشر القبة الحديدية خشية التصعيد مع غزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تقليص مساحة الصيد مجددًا أمام الصيادين في بحر قطاع غزة، بعد يومين من توسعة مساحة الصيد.

وقال زكريا بكر، مسؤول اتحاد الصيادين في لجان العمل الزراعي، إن ”الاحتلال قرر تقليص مساحة الصيد من 15 ميل بحري الى عشرة أميال“.

وجاء القرار الإسرائيلي بعد إطلاق عدد من البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة، صوب المدن المحاذية للقطاع، واندلاع حرائق أتت على أراضٍ زراعية.

وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي قرر نشر منظومة القبة الحديدية المخصصة لاعتراض الصواريخ، تحسبًا للتصعيد مع قطاع غزة.

وبحسب موقع مفزاك لايف، فإنه ”تم نشر القبة الحديدية اليوم بالقرب من إحدى المستوطنات في جنوب البلاد، في أعقاب الوضع الأمني المتوتر مع المنظمات في قطاع غزة“.

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن إمكانية ازدياد وتيرة التصعيد مع قطاع غزة باتت كبيرة بعد تباطؤ إسرائيل في تنفيذ تفاهمات التهدئة مع الفصائل الفلسطينية، والتي تم إبرامها بعد موجة التصعيد الأخيرة مطلع مايو/أيار الماضي.