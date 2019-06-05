المعارضة السودانية ترفض دعوة المجلس العسكري للحوار

رفض تحالف سوداني من المحتجين وجماعات المعارضة، اليوم الأربعاء، دعوة المجلس العسكري الحاكم للحوار.

وقال مدني عباس مدني، أحد زعماء إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير، لوكالة رويترز، إن دعوة المجلس العسكري الانتقالي مرفوضة لأنه ”ليس مصدر ثقة“.

وكان رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، قال، اليوم الأربعاء، إن المجلس ما زال منفتحًا ”لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن“ لتأسيس السلطة الشرعية التي تعبر عن تطلعات ثورة السودانيين بكل تنوعهم، على حد تعبيره.

وأدلى البرهان بهذا التصريح في رسالة بمناسبة عيد الفطر بعد يوم من إعلانه أن المجلس ألغى كل الاتفاقات مع تحالف المعارضة، وسيجري بدلاً من ذلك الانتخابات خلال تسعة أشهر.

وفي السياق، قال مسعفون بالمعارضة السودانية اليوم الأربعاء إن عدد قتلى أعمال العنف التي شهدها السودان في الآونة الأخيرة ارتفع إلى أكثر من 100 بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل بالخرطوم.

ولم يُكشف حتى الآن عن رقم رسمي للقتلى.

وأمس الثلاثاء، رفض تجمع المهنيين السودانيين قرارات المجلس الانتقالي العسكري، التي تفضي لانتخابات عامة في غضون 9 أشهر، مجددًا ”التمسك بالعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي المفتوح منعًا للفوضى“.

وقال تجمع المهنيين، في بيان: ”عصياننا المدني الشامل وما يعززه من إضراب سياسي مفتوح، هو الحامي من الفوضى الشاملة“.

واعتبر أن أي حكومة تأتي وفق هذا المخطط ستقنن للعنف والقتل، وستدار وفقًا لتوجهات المجلس العسكري، ولن تفلت البلاد من العنف والعنف المضاد.