مستوطنون يحرقون حقولًا زراعية لفلسطينيين جنوب نابلس

تسبب مستوطنون، اليوم الأربعاء، بإحراق حقول زراعية في قرية ”جالود“ جنوب نابلس الفلسطينية بعد إضرام النار فيها.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة ”وفا“: إن مستوطنين من مستوطنتي ”عادي عاد“، و“واحيا“ المقامتين على أرض محتلة، أضرموا النار بحقول زراعية من أراضي قرية جالود جنوب نابلس.

وأضاف أن المواطنين يحاولون السيطرة على النيران في المنطقة الجنوبية، المزروعة غالبيتها بأشجار الزيتون.

يأتي ذلك في وقت اقتحم فيه عشرات المستوطنين، اليوم، الموقع الأثري في بلدة ”سبسطية“ شمال مدينة نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في اليوم الأول من أيام عيد الفطر: ”اقتحم عشرات المستوطنين، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، الموقع الأثري في البلدة، بعد أن أغلق جنود الاحتلال المنطقة أمام المواطنين، ومنعوهم من دخولها“.