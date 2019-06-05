مقتل 5 مدنيين في غارات للنظام السوري على إدلب

شنت طائرات النظام السوري، اليوم الأربعاء، غارات جوية على مناطق سكنية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، تسببت في مقتل 5 مدنيين.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارات استهدفت بلدة كنصفرة، وقرى ”التح“، و“دير سنبل“، و“كفر عويد“، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين في قرية ”كفر عويد“ معظمهم من الأطفال.

وتشن قوات النظام وحلفاؤه الروس والميليشيات التابعة لإيران غارات عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة في إدلب.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماع أستانة مايو 2017، تأسيس منطقة خفض للتصعيد في إدلب ومحيطها، إلا أن قوات النظام كثفت انتهاكاتها لاتفاق أستانة.