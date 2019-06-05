قصف تركي على قوات البيشمركة الكردية وإصابة 3 جنود

قالت وسائل إعلام كردية، اليوم الأربعاء، إن 3 مقاتلين في قوات البيشمركة الكردية أصيبوا بقصف تركي على محيط بلدة ”سيدكان“ التابعة لمدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وذكرت شبكة ”رووداو“ الكردية أن ”الطائرات الحربية التركية قصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة (شيخ زادة) بالقرب من قرية (ميركه رش) في محيط بلدة ”سيدكان“ التابعة لمدينة أربيل.

وأضافت أن ”القصف التركي أدى إلى إصابة 3 من مقاتلي البيشمركة بجروح والذين كانوا هناك بالتوازي مع القصف، حيث إن حالة أحدهم حرجة“.

وفي ملابسات الحادثة ذكر الضابط في قوات البيشمركة، المقدم عيسى لاوه أن ”القصف التركي تسبب باندلاع النيران في الأعشاب والقش، فتوجه 3 مقاتلين من البيشمركة لإخماد النيران، وفي تلك الأثناء قصفهم الطيران الحربي التركي، ما أسفر عن إصابة المقاتلين الثلاثة“.

وأضاف المقدم عيسى، أن ”إصابات اثنين من مقاتلي البيشمركة، خفيفة، إلا أن المقاتل الثالث فقد إحدى ساقيه، وجراحه خطرة“.

وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر طلعات جوية تقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني على حدود أربيل، لكنها في الغالب تصيب مدنيين من المواطنين الأكراد، وكذلك عناصر قوات البيشمركة، فيما تطالب حكومة الإقليم عناصر العمال بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.