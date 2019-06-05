حميدتي: لا بد من فرض هيبة الدولة بالقانون في السودان

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قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، اليوم الأربعاء، إنه لا بد من فرض هيبة الدولة بالقانون في السودان. وحذر حميدتي، في تصريح له، اليوم، أوردته قناة ”العربية“، من أن هناك من ينتحل صفة قوات الدعم السريع لـ ”ترويع المواطنين“، على حد تعبيره. وأكد أن قوات الدعم السريع تتعرض لاستهداف…