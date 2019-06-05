حميدتي: لا بد من فرض هيبة الدولة بالقانون في السودان

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، اليوم الأربعاء، إنه لا بد من فرض هيبة الدولة بالقانون في السودان.
وحذر حميدتي، في تصريح له، اليوم، أوردته قناة ”العربية“، من أن هناك من ينتحل صفة قوات الدعم السريع لـ ”ترويع المواطنين“، على حد تعبيره.
وأكد أن قوات الدعم السريع تتعرض لاستهداف مرتب ومنظم، وأن أصحاب الأجندات رفضوا الالتزام بالطريق الصحيح للنجاة بالبلاد.
وتابع المسؤول السوداني: ”انحزنا منذ البداية للثورة الشعبية وفاوضنا المعارضة بحسن نية لتأسيس عهد جديد في السودان“.
ونفى محمد حمدان دقلو أن يكون المجلس العسكري في السودان يسعى لحكم البلاد، مشددًا على أن المجلس العسكري أصدر توجيهات بتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة وأن الأمن مسؤولية الجميع.