شاهد لحظة الهجوم المسلح على كمين الجيش المصري في العريش بسيناء

تداول ناشطون وحسابات في مصر، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر اللحظات الأولى للهجوم المسلح على نقطة أمنية تعرف باسم ”كمين البطل 14“.

وتظهر في المقطع، الذي لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التحقق من صحة ما جاء فيه، حالة من الفوضى وسط إطلاق نار مع ظهور بعض الأشخاص ويبدو أنهم بعض الجنود المصريين الذين جرى استهدافهم.

ووقع هجوم مسلح، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر في مصر، على نقطة أمنية تابعة للجيش المصري في مدينة العريش، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

وأفادت مصادر محلية بأن عدداً من الجنود قتلوا في هجوم مسلح على نقطة ”كمين البطل 14“ الساعة الخامسة من صباح الأربعاء، فيما لاذ المهاجمون بالفرار عقب تنفيذهم الهجوم.

وقال مصدر أمني لـ ”إرم نيوز“ إن اشتباكات تدور حاليًا بين قوات الأمن وبعض عناصر الهجوم ”الإرهابي“ لضبطهم، كما توجهت سيارات الإسعاف على الفور لمكان الواقعة، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى سيناء.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا على منطقة الكمين وقامت بتمشيط المنطقة وملاحقة المسلحين الذين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ الهجوم.