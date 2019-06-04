فلسطين تطالب بإلزام إسرائيل التراجع عن بناء 800 وحدة استيطانية

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد إشتية الثلاثاء، المجتمع الدولي، باتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية إضافية في القدس الشرقية.

وقال إشتية في بيان له، إن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع الإجماع الدولي والقرارات والقوانين الدولية.

والخميس الماضي، طرحت السلطات الإسرائيلية، مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، سيتم بناء 460 منها في حي بسغات زئيف، و345 وحدة في راموت، علمًا أن خطط بنائها معتمدة منذ العامين الماضيين.

ودعا إشتية دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، لإنقاذ حل الدولتين، ”الذي تطيح به إسرائيل بسياساتها اليومية“، وحذر من التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة مع المحطة الإسرائيلية 12، أنه أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه، على نيته ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وأشار إلى أن ضم كل المستوطنات، المقامة على أراضي الضفة الغربية، سيتم تدريجيًا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وبلغ عدد المستوطنات غير القانونية منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967 نحو 250 مستوطنة تضم أكثر من 400 ألف مستوطن، الأمر الذي يهدد آمال قيام دولة فلسطينية بموجب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.‎