عملية طرابلس.. عودة مبرمجة للإرهاب إلى لبنان بأسلوب ”الخلايا النائمة“

لم يكن توقيت العملية ”الإرهابية“، التي تعاملت معها الأجهزة العسكرية اللبنانية فجر يوم العيد في مدينة طرابلس، هو اللافت الوحيد في هذه العملية، فمكانها أيضًا في ثاني أكبر المدن اللبنانية ذات الأغلبية السنية، كان هو الآخر إشارة خضعت للتحليل لتحديد ما وصف بأنه عودة مبرمجة للإرهاب إلى لبنان، بتوزيع أهدافه على الطوائف الدينية الرئيسية، فضلًا عن استهدافه مؤسسة الجيش بشكل واضح.

ففي الساعة الثانية إلا ربعًا من فجر اليوم الثلاثاء، أنهت قوات المخابرات اللبنانية عملية ”إرهابية“ منفردة قام بها إرهابي مطلوب للأمن، سجين سابق، اسمه عبد الرحمن مبسوط، وأسفرت بحسب البيان الرسمي عن مقتل ضابط وثلاثة آخرين من قوات الجيش والدرك.

كانت متوقعة

ومع أن العملية اندرجت ضمن ما يوصف بأنه إرهاب ”الذئاب المنفردة“، إلا أنها، وفقًا للمعلومات المتداولة، جاءت في نظاق استنفار أمني للتعامل مع معلومات كانت تشير إلى عملية كبيرة لتنظيم داعش.

بيان مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، الذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس، أفاد بأن المدعو عبد الرحمن مبسوط بدأ هجومه المسلح عند الساعة 23 من مساء الاثنين بإطلاق النار باتجاه فرع مصرف لبنان (البنك المركزي ) في مدينة طرابلس، ومركز تابع لقوى الأمن الداخلي في سراي طرابلس، بالإضافة الى آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني.

I’m so heartbroken over what’s happening in Tripoly on Eid night how is this even possible #Tripoly #طرابلس_لبنان pic.twitter.com/FWFxOgcbqL

