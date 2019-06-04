الأمن الفلسطيني يمنع حزبًا محظورًا من إقامة صلاة العيد في الخليل الثلاثاء

منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الثلاثاء، إقامة صلاة عيد الفطر في أحد مساجد مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، نظمها حزب التحرير الاسلامي (المحظور في معظم الدول العربية).

عناصر حزب التحرير يُعلنون أول أيام العيد في بعض مساجد #الخليل، والأجهزة الأمنية تحاول تفريقهم بعد قطع الكهرباء عن مسجد الأبرار… كيف هي الأجواء الصباحية بمساجد منطقتك؟. pic.twitter.com/8VUGwHHDld — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 4, 2019

وشرع المئات من أنصار ”حزب التحرير“ بترديد تكبيرات عيد الفطر في مسجد الأبرار في الخليل، وقبل إقامة الصلاة حاصرت أجهزة الأمن الفلسطينية المسجد وفرقت الجموع، واعتقلت نحو 10 أفراد، واستخدمت الهراوات لتفريق المصلين.

وقال عضو المكتب الإعلامي لـ ”حزب التحرير“، إبراهيم التميمي لـ ”الأناضول“ إن ”الأمن الفلسطيني ارتكب جريمة بحق جموع المصلين“.

وأضاف: ”نحن لم نخالف أي قرار، وإفطارنا اليوم شرعي وهو حق لنا بعد أن ثبتت رؤية هلال العيد“.

وأعلن مفتي فلسطين والديار المقدسة، محمد حسين، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، بعد تعذر رؤية هلال شوال.

ويسود خلاف كبير في أوساط الشارع الفلسطيني منذ إعلان المفتي أن الأربعاء هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك وسط رفض من بعض الفلسطينيين الذين أرادوا بدء العيد يوم الثلاثاء.

وأعلن كل من تركيا، والسعودية، والبحرين، والإمارات، وقطر، والكويت، ولبنان والجزائر، أن الاثنين هو المتمم لشهر رمضان لسنة 1440ه، والثلاثاء الـ 4 من حزيران/ يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.