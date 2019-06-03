إسرائيل تسمح بإدخال ”مواد“ إلى غزة بعد حظرها لأعوام

سمحت السلطات الإسرائيلية، يوم الإثنين، بإدخال عدد من المواد إلى غزة، كانت على مدار 14 عامًا من الحصار، يحظر دخولها إلى القطاع الفلسطيني.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف، إن إسرائيل ”سمحت بإدخال أدوات الصيانة ومعدات الصيد والأسلاك الفولاذية للصيادين“، مشيرًا إلى أن المعدات أدخلت عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وأوضح خلف، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن ”إسرائيل سمحت بإدخال تلك المعدات بشكل أحادي ومن طرف واحد دون التواصل مع الجانب الفلسطيني عبر وسطاء تفاهمات التهدئة“، معتبرًا أن ”هناك تباطؤا إسرائيليا في تنفيذ تلك التفاهمات“.

وأضاف خلف: ”يجري الحديث مع الوسطاء حول سماح إسرائيل بإدخال معدات ومواد أخرى كانت تحظر دخولها لقطاع غزة بعد عيد الفطر، وذلك في إطار تثبيت التهدئة مع الفصائل الفلسطينية بالقطاع“.

وتابع: ”لم نتسلم حتى اللحظة أي قائمة بأسماء المواد والمعدات التي سيسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخولها إلى قطاع غزة، إلا أنه يواصل المماطلة في تنفيذ كل ما اتفق عليه“، مشددًا على أن ذلك سيدفع الأوضاع في قطاع غزة باتجاه التصعيد.

وأشار خلف إلى أنه ”في حال واصل الاحتلال تنصله من تنفيذ تفاهمات التهدئة فإن الفصائل الفلسطينية ستناقش ذلك وستصدر قرارها على إثر الأوضاع الميدانية“.

يذكر أن الفصائل الفلسطينية تتهم إسرائيل بالتنصل من تفاهمات التهدئة التي تم التوصل لها برعاية مصر والأمم المتحدة، في حين تسود حالة من التوتر بين إسرائيل والفصائل تنذر باندلاع مواجهة جديدة.