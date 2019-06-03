الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الدول

أعلنت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، مساء اليوم الإثنين، أن يوم غدٍ الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأفاد بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن المحكمة العليا في المملكة أعلنت، مساء الإثنين، ثبوت هلال شهر شوال.

وقال البيان: إن المحكمة ”عقدت جلسة مساء اليوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ“.

وأضاف: ”بعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه، فإذا أنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة“.

وأشارت إلى أنه ”مع ثبوت ذلك لدى المحكمة العليا فإنها تقرر أن يوم غدٍ الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك“.

بدورها، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية الهلال في الإمارات العربية المتحدة ”أن غدًا الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد“.

وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: ”غدًا الثلاثاء هو غرة شهر شوال، واليوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2019 هو المتمم لشهر رمضان لسنة 1440 هجرية“.

كما أعلنت الكويت والعراق واليمن ولبنان وقطر ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن اليوم الإثنين هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدًا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.