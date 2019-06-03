المجلس العسكري السوداني ينفي فض اعتصام القيادة العامة

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في السودان، اليوم الاثنين، إنه لم يتم فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم.

وقال المتحدث لـ“سكاي نيوز“ عربية: ”نحن لم نفض الاعتصام بالقوة. استهدفنا فقط منطقة كولمبيا الخطرة‎“.

وأضاف أن ”الشباب يتحركون بحرية ولا وجود لعسكري في منطقة الاعتصام‎“، متوقعًا استئناف المحادثات بشأن الانتقال المدني للسلطة ”اليوم أو غدًا“‎.

إلى ذلك، اتهم المحتجون الجيش بالانقلاب على الانتفاضة، مهددين بمزيد من الاحتجاجات والعصيان المدني‎.

في الأثناء، قال شهود عيان إن محتجين سدوا طرقًا بالحجارة والإطارات المشتعلة في عدة مناطق من الخرطوم مطالبين بالحكم المدني‎.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أظهرت مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي قوات أمنية وهي تفرق المحتجين في ساحة الاعتصام، بينما تتصاعد منها سحب دخانية قال معلقون إنها لخيم المعتصمين المحترقة جراء المواجهات مع قوات الأمن السودانية التي اقتحمت موقع الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمحتجين إن 5 قتلى سقطوا، بينما نُقل إلى المستشفيات عدد من الإصابات الحرجة.

وأفادت وكالة رويترز نقلًا عن شاهد أن آلاف المحتجين السودانيين أغلقوا طرقًا بالحجارة والإطارات المشتعلة في مدينة أم درمان، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الأمن فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم.