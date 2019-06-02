بعد تهديد حماس والجهاد.. إسرائيل تنشر ملاجئ جديدة في عسقلان

أفادت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الأحد، بأن بلدية عسقلان المحتلة التابعة للسلطات الإسرائيلية قامت اليوم بنشر ملاجئ وغرف محصنة في الأحياء التي تخلو من الملاجئ وتلك التحصينات.

وقال موقع قناة ”كان“ الإخبارية العبرية، اليوم، إنه ”بعد الجولة الأخيرة من القتال التي عانت فيها المدينة من العديد من الصواريخ من قطاع غزة، تقوم بلدية عسقلان بنشر ملاجئ في الأحياء التي ليس فيها أماكن مصفحة“.

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات لأمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، هدد فيها بضرب المدن الإسرائيلية كافة بلا استثناء بأكثر من ألف صاروخ يوميًا، وبرؤوس متفجرة متطورة ونوعية.

وقال النخالة، إنه في حال شنت إسرائيل أي حرب مقبلة على قطاع غزة، فإن صواريخ المقاومة الفلسطينية ستصل إلى المدن الإسرائيلية كافة.

وشدد النخالة في تصريح متلفز، على أن ”المقاومة الفلسطينية، قادرة على دك المدن الإسرائيلية بأكثر من 1000 صاروخٍ يوميًا على مدار أشهر“.

وكشف أن أي مواجهة قادمة مع الاحتلال ستستخدم فيها المقاومة صواريخًا تحمل رؤوسًا متفجرة في حدود النصف طن، ما يشكل تطورًا بارزًا في أي مواجهة.