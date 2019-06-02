إسرائيل تعتزم اقتطاع مبالغ ضخمة من عائدات الضرائب الفلسطينية

قررت إسرائيل خصم مبالغ جديدة، وصفها الإعلام العبري بالضخمة والتي قدر بعضها بملايين الشواقل، من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية ”المقاصة“ وهي التعويضات التي ألزمت بها محاكم الاحتلال العسكرية عوائل أسر الشهداء والأسرى.

وذكرت صحيفة ”معاريف“ العبرية، اليوم الأحد، أن محاكم الاحتلال على عوائل الأسر والشهداء غرامات ماليّة ضخمة تدفع على شكل تعويضات لإسرائيليين ”تعرّضوا لاعتداءات فلسطينيّة“، غير أن جباية هذه المبالغ بقيت شبه مستحيلة، بسبب افتقار الأسر لهذه المبالغ واستحالة دفعها.

وكشفت وثيقة جديدة أن السلطات الإسرائيليّة تسعى إلى اقتطاع هذه العقوبات من أموال المقاصة الفلسطينيّة، بادّعاء أن الرواتب التي تحوّلها لعوائل الأسرى والشهداء هي عوائل يحق للإسرائيليين السداد منها.

ويحتاج القرار الإسرائيلي المحتمل إلى مصادقة وزيري القضاء، والمالية، ورجحت الصحيفة أن يحتاج إلى مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيليّة بسبب حساسية هذه السياسة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد نقل، الأسبوع الماضي، مبلغًا يصل إلى ستّة ملايين شيقل لذوي قتيل إسرائيلي قتل خلال الانتفاضة الثانية قبل 16 عامًا، بعدما قرّر أحد قضاة الاحتلال قبل عامين أن السلطة الفلسطينيّة تتحمّل مسؤوليّة القتل، وأجبرها على دفع غرامات ضخمة.

واستطاعت جهات ”إنفاذ القانون“ الإسرائيلي تطبيق القرار بالتوجه لوزارة الماليّة الإسرائيليّة التي تحتجز أموال المقاصّة التي ترفض السلطة الفلسطينيّة بتعليمات من الرئيس محمود عباس استلامها منقوصة.

وتشهد السلطة الفلسطينيّة أزمة ماليّة خانقة، وسط مخاوف من انهيارها، بسبب اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي لعشرات ملايين الشواقل، بادعاء أنها بدل للرواتب التي تحوّلها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء.