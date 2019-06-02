هجوم مسلح على مقر الحزب الشيوعي العراقي في البصرة (فيديو)

تعرض مقر الحزب الشيوعي العراقي، فجر اليوم الأحد، في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، إلى هجوم مسلح بعبوة متفجرة، دون حدوث إصابات بشرية.

وقال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، في حديث مقتضب لمراسل ”إرم نيوز“، إن الحزب بانتظار نتائج التحقيق من قبل الجهات الأمنية المختصة.

بالفيديو ..الاعتداء على مقر الحزب الشيوعي العراقي في منطقة التحسينية البصرة فجر الاحد . تم النشر بواسطة ‏‎Basra Press 24‎‏ في السبت، ١ يونيو ٢٠١٩

وقالت ممثلية الحزب في البصرة، إن ”مبنى الممثلية تعرض في تمام الساعة الثانية والربع صباح الثاني من حزيران (يوليو) 2019، لاعتداء آثم جبان بإلقاء عبوة متفجرة داخل المبنى، أسفرت عن أضرار مادية“.

وأوضح الحزب: ”هذا العمل الجبان يؤكد همجية من قام بالاعتداء، معبرًا عن وحشية وضيق أفق سياسي وفكري ومعادٍ للقوى الوطنية والديمقراطية، وذلك لن يثني عزيمتنا وإصرارنا على المضي في طريق النضال من أجل حرية وطننا وسعادة شعبنا“.

وأكد الحزب استمراره في تبني مطالب وطموحات أبناء البصرة بالعيش الحر الكريم ومواصلة مشروع الإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد والمفسدين.

وحمل الحزب الأجهزة الأمنية مسؤولية حماية مقرات الأحزاب السياسية في المحافظة، وإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى المحاكم.