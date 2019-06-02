مواجهات عنيفة داخل المسجد الأقصى إثر اقتحام مئات المستوطنين لباحاته (فيديو)

اندلعت مواجهات عنيفة بين المعتكفين وقوات الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، الأحد، بعد السماح لمئات المستوطنين اليهود باقتحام باحاته.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيانات مقتضبة، بأن الشرطة الإسرائيلية فتحت صباح الأحد ”باب المغاربة“ في المسجد الأقصى، ونشرت عناصرها من القوات الخاصة المدججة بالسلاح حوله لتأمين الاقتحامات.

#شاهد.. المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في المسجد الأقصى صباح اليوم. pic.twitter.com/0RTS7Bd4Vk — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) ٢ يونيو ٢٠١٩

وأضافت أن مئات المعتكفين والمصلين تواجدوا منذ ساعات الفجر في المسجد الأقصى، وبدأوا بالتكبير والتهليل عندما سمحت شرطة الاحتلال باقتحام المجموعة الأولى من المستوطنين.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة اعتدت على المعتكفين بالضرب خلال تواجدهم في الباحات وتصديهم للاقتحامات.

وبينت أن قوات الاحتلال اعتدت على حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني بالضرب المبرح على رأسه، ولم تسمح للطواقم الطبية بإسعافه.

#شاهد

بالتصفيق والغناء.. مستوطنون صهاينة يستفزون المصلين ويواصلون اقتحاماتهم للمسجد الاقصى#الأقصى_يستباح pic.twitter.com/mNJ3Tg3Hyn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) ٢ يونيو ٢٠١٩

وأفاد شهود عيان بأن الشرطة سمحت لأكثر من 9 مجموعات باقتحام المسجد الأقصى، حتى وصل عدد المقتحمين إلى أكثر من 400 مستوطن خلال ساعة واحدة فقط.

وقال أحد المصلين، إن المعتكفين ذهبوا إلى المصلى القبلي للاحتماء به، حيث أغلقت الشرطة الإسرائيلية جميع بواباته بالسلاسل الحديدية، وأطلقت العشرات من القنابل الصوتية والغازية والرصاص المطاطي باتجاه المتواجدين في الداخل.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 مصلين خلال المواجهات العنيفة، وبلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى، 850 حتى اللحظة، وفق مسؤول الإعلام في الأوقاف الإسلامية.

يشار إلى أن تلك الاقتحامات تأتي عقب دعوات جماعات ”الهيكل“ المزعوم جميع مناصريها من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في ما يسمونه ”يوم توحيد القدس“ وهو ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967.