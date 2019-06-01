حماس تثمن موقف السلطة الفلسطينية من مؤتمر البحرين وتدعو للمصالحة‎

أكدت حركة حماس يوم السبت، أنها تثمن مقاطعة السلطة الفلسطينية الورشة الاقتصادية، التي تنظمها الولايات المتحدة في المنامة نهاية الشهر الجاري، من أجل تشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية كجزء من ”صفقة القرن“.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل في تصريحات صحفية: ”نوهنا بموقف السلطة الفلسطينية الرافض لصفقة القرن وكل المؤتمرات المرتبطة بها، لكننا طالبنا بأن تتم ترجمة هذا الموقف من خلال وقف العقوبات على غزة ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإطلاق يد المقاومة ومراجعة الموقف من أوسلو بالكامل“.

وأضاف: ”رفض صفقة القرن ورفض المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي موقف إيجابي نشجعه ونثمّنه، ولكن المطلوب حتى يكون له أثره أن تتم ترجمته لتقوية اللحمة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال“.

وحول المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، تابع البردويل: ”جهود المصالحة التي تقودها القاهرة لا تزال تراوح مكانها“، مستدركًا: ”الرئيس عباس يرفض التعاطي بإيجابية مع الجهود المصرية ويضع شروطًا تعجيزية لإنجازها، وقرار المصالحة في ملعب الرئيس وليست حماس“.

من جانبه، كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، عن جهود مصرية لتحريك جدي لملف المصالحة الفلسطينية بعيدًا عن الأضواء والإعلام.

وأضاف الأحمد، في تصريحات لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية: ”نحن على تواصل مع مصر، والاتصالات مستمرة من أجل الخروج من الجمود في هذا الملف الذي مضت عليه عدة أشهر“.

وطالب الأحمد، حركة حماس بالالتزام باتفاقيات المصالحة المبرمة بين الطرفين، التي كان آخرها اتفاق القاهرة نهاية العام 2017.