إسرائيل تبيع قاعات دراسية للفلسطينيين تبرع بها الاتحاد الأوروبي

كشف تقرير فلسطيني حقوقي، اليوم السبت، أن وزارة الجيش الإسرائيلي تستعد لعقد مزاد الأسبوع المقبل من أجل بيع قاعتين دراسيتين تبرع بهما الاتحاد الأوروبي لأطفال المدارس الفلسطينيين في الضفة الغربية

وقال التقرير، الذي نشرته وكالة ”وفا“، اليوم: إنه ”وفي خطوة تثير الاستغراب والدهشة وتشير إلى مدى استهتار إسرائيل بالمجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، تستعد وزارة الجيش الإسرائيلي لعقد مزاد الأسبوع المقبل لبيع قاعتين دراسيتين من البناء الجاهز تبرع بهما الاتحاد الأوروبي لأطفال المدارس الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة“.

وأضاف التقرير، الصادر عن ”المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان“ التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية: ”قامت ما تسمى الإدارة المدنية وهي الجهة المكلفة بإدارة الاحتلال بهدم ومصادرة الفصول الدراسية في أكتوبر الماضي، وكانت مخصصة لـ 49 طفلًا في الصفوف من الأول إلى السادس في (خربة إبزيق)، شمال الضفة الغربية المحتلة“.

وذكر التقرير الحقوقي أن إعلانًا نُشر في صحيفة ”معاريف“ العبرية مؤخرًا أفاد بأن عملية البيع ستتم في مكاتب ”الإدارة المدنية“ في الضفة الغربية.

وكان الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، قد أكد أهمية دعم العملية التعليمية لأبناء الشعب الفلسطيني والعمل على فضح وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وشدد أبو علي على أن التعليم يظل هو أحد مقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتشبثه بحقوقه، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف على مدار عقود طويلة العملية التعليمية، من خلال ضرب محاورها الرئيسية الثلاث وهي المعلم، والطالب، والمنهاج.

وأوضح أن الاحتلال يستهدف المنهاج الفلسطيني في القدس الشرقية، من خلال محاولة فرض المنهاج الإسرائيلي على المؤسسات التعليمية فيها لمحو الهوية العربية، كما يعمل على الحيلولة دون إنشاء أي مدارس جديدة أو ترميم المدارس القائمة مما يمثل صعوبات إضافية لعملية التعليم وتهديدًا خطيرًا لاستمرارها .

وقال أبو علي في تصريح صحفي: ”إننا نجتمع اليوم في ظرف في غاية الدقة تمر به قضية العرب المركزية القضية الفلسطينية في ظل ما يحاك وما يتم تسريبه عن خطة أمريكية أطلق عليها ”صفقة القرن“.